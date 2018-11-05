Эксперты назвали возможную причину начала Третьей мировой войны

Аналитики и конфликтологи полагают, что на сегодняшний день мир находится на грани развязывания Третьей мировой войны. Кроме того, по их мнению, первый шаг уже сделан одной из мировых держав. На Марсе обнаружено множество редких компонентов для ракетного топлива

Ученые США в настоящий момент работают над созданием технологий по добыче полезных ископаемых и создания ракетного топлива на Марсе. У экспертов есть все основания полагать, что речь идет о реальном проекте.

Недавно стало известно, что на Марсе могут находиться залежи редких компонентов, поэтому, в случае успеха проекта NASA, среди стран на нашей планете могут развернуться войны за космические ресурсы.

По словам конфликтологов, ни одна земная сверхдержава не позволит монополизации добычи и переработки полезных ископаемых и ценнейших ресурсов на Марсе. Об этом свидетельствует мировая история.