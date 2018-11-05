Медведев: США сами пострадают от санкций
5 ноября 2018, 15:41 [ «Аргументы Недели» ]
Соединенные Штаты, в конечном итоге, сами пострадают от санкций, которые вводят в отношении других стран, отметил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе онлайн-конференции в Шанхайской медиагруппе.
По словам премьера, США пытаются задушить конкуренцию с помощью протекционизма, а это плохое явление в мировой экономике. Россия привержена политике экономической конкуренции и уж если воюет, то мирными средствами, отметил Медведев.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Шанхай. С 5 по 7 ноября пройдет его трехдневный официальный визит в КНР, в ходе которого страны подпишут большой пакет документов.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес