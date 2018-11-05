Видео, как обозреватель CNN в прямом эфире назвала Трампа "расистской свиньей"
5 ноября 2018, 15:39 [ «Аргументы Недели» ]
Политический обозреватель в прямом эфире телеканала CNN назвала президента Дональда Трампа "расистской свиньей". Такую эмоциональность вызвало обсуждение иммиграционной политики главы США.
В круглом столе телеканала принимали участие телеведущий Крис Куомо и политические обозреватели - Стив Кортес и Ана Наварро, известная критикой в адрес главы Вашингтона.
Инцидент произошел, когда Крис Куомо заявил, что разговор уходит в сторону от обсуждения логики действий Трампа. Тогда республиканка и произнесла грубые слова.
По ее мнению, никак иначе американского президента назвать нельзя, так как на сегодняшний день он сказал и сделал много расистских заявлений, включая отношение к мексиканцам.
Наварро, находящаяся в момент прямого включения в Майами, также попросила "записать" ее в категорию людей, которые во всеуслышание называют Трампа расистом.
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