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Дмитрий Медведев прибыл в КНР с трёхдневным официальным визитом
5 ноября 2018, 09:28 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Шанхай. С 5 по 7 ноября пройдет его трехдневный официальный визит в КНР, в ходе которого страны подпишут большой пакет документов.
Визит Дмитрия Медведева в Китайскую Народную Республику состоялся по приглашению премьера Госсовета КНР Ли Кэцяня. Сегодня в Шанхае Дмитрий Медведев проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Также запланировано участие премьер-министра РФ в церемонии открытия Первой китайской международной выставки импортных товаров.
«Седьмого ноября в Пекине Дмитрий Медведев и Ли Кэцян проведут 23-ю регулярную встречу глав правительств России и Китая. Результаты этих переговоров будут отражены в итоговом коммюнике. Большой пакет межправительственных, межведомственных и корпоративных документов готовится к подписанию», - сообщил РИА Новости первый заместитель руководителя аппарата правительства России Сергей Приходько.
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