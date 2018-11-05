Дмитрий Медведев прибыл в КНР с трёхдневным официальным визитом

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Шанхай. С 5 по 7 ноября пройдет его трехдневный официальный визит в КНР, в ходе которого страны подпишут большой пакет документов.

Визит Дмитрия Медведева в Китайскую Народную Республику состоялся по приглашению премьера Госсовета КНР Ли Кэцяня. Сегодня в Шанхае Дмитрий Медведев проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Также запланировано участие премьер-министра РФ в церемонии открытия Первой китайской международной выставки импортных товаров.

«Седьмого ноября в Пекине Дмитрий Медведев и Ли Кэцян проведут 23-ю регулярную встречу глав правительств России и Китая. Результаты этих переговоров будут отражены в итоговом коммюнике. Большой пакет межправительственных, межведомственных и корпоративных документов готовится к подписанию», - сообщил РИА Новости первый заместитель руководителя аппарата правительства России Сергей Приходько.