В Совете Федерации прокомментировали слова бывшего генпрокурора Украины Святослава Пискуна, заявившего, что всего через несколько лет крымчане сами попросятся обратно в состав Незалежной. Еще один украинский политик придумал свой план по "возвращению" Крыма

Ранее бывший генеральный прокурор Украины и бывший депутат Верховной рады Святослав Пискун заявил в украинском телеэфире, что через 3 – 4 года жители Крыма проведут новый референдум – на сей раз о возвращении обратно под власть Киева, потому что «Украина развивается, а у нас ганьба».

«Скорее придет время, когда Украина попросится в состав единого государства с Россией. Когда будет создано единое союзное государство, мы действительно окажемся в одном государстве с Украиной. И принять такое решение Украину заставит сама жизнь», - прокомментировал это заявление сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Кроме того, сенатор охарактеризовал бывшего генпрокурора Украины как человека, который «с энтузиазмом говорит все, что ему в голову взбредет», передает РИА Новости.