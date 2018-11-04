В НАТО рассказали о последствиях войны с Россией
4 ноября 2018, 09:38 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Международного военного штаба НАТО генерал-лейтенант Ян Брукс считает, что в случае военного столкновения с РФ европейские страны-участницы альянса столкнутся с серьезными проблемами.
Об этом сообщает издание Defense News. По его словам, на сегодняшний день армия НАТО обладает недостаточной «военной мобильностью» по переброске солдат и техники, передает газета Коммерсантъ.
По словам представителя альянса, для решения этой проблемы необходимо проделать еще много работы, как с точки зрения аспектов логистики, так и правовых, когда речь идет о разрешении на пересечение границы.
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