В НАТО рассказали о последствиях войны с Россией

Глава Международного военного штаба НАТО генерал-лейтенант Ян Брукс считает, что в случае военного столкновения с РФ европейские страны-участницы альянса столкнутся с серьезными проблемами.

Об этом сообщает издание Defense News. По его словам, на сегодняшний день армия НАТО обладает недостаточной «военной мобильностью» по переброске солдат и техники, передает газета Коммерсантъ.

По словам представителя альянса, для решения этой проблемы необходимо проделать еще много работы, как с точки зрения аспектов логистики, так и правовых, когда речь идет о разрешении на пересечение границы.