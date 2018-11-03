Госсекретарь США обвинил Россию в ослаблении безопасности США

Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что Россия ослабляет защищенность Соединенных Штатов. С таким заявлением он выступил в интервью телеканалу Fox News. Москва создает "вызовы и проблемы". "Зеркальный ответ": Путин прокомментировал намерение США выйти из ДРСМД

Президент США хочет восстановить нормальные отношения с Россией, от русских зависит лишь изменение своего поведения, заявил Помпео. Штаты ждут от России, чтобы она вернулась к соблюдению ракетных соглашений и других договоров, отметил госсекретарь.