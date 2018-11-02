МИД России вручил ноту послу Кипра
2 ноября 2018, 19:53 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство иностранных дел РФ сообщило, что послу Кипра в Москве Леонидасу Маркидису вручена нота в связи с нарушениями прав российских граждан. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Кипр в Российской Федерации был приглашен в МИД России 1 ноября.
В российском МИД ему высказали об участившихся случаях нарушения прав российских граждан при пересечении ими границы Республики Кипр. Кипрскому дипломату вручена соответствующая нота, - сообщаетс на сайте МИД России.
Дипломатами рассмотрены пути недопущения впредь подобных инцидентов.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес