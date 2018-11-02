МИД России вручил ноту послу Кипра

Министерство иностранных дел РФ сообщило, что послу Кипра в Москве Леонидасу Маркидису вручена нота в связи с нарушениями прав российских граждан. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Кипр в Российской Федерации был приглашен в МИД России 1 ноября.

В российском МИД ему высказали об участившихся случаях нарушения прав российских граждан при пересечении ими границы Республики Кипр. Кипрскому дипломату вручена соответствующая нота, - сообщаетс на сайте МИД России.

Дипломатами рассмотрены пути недопущения впредь подобных инцидентов.