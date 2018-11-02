Президент РФ Владимир Путин предложил вернуть название ГРУ военной разведке, переименованной в 2010 году. Российский лидер сегодня поздравил с наступающим профессиональным праздником - Днем военного разведчика и 100-летием легендарного ГРУ, в настоящее время Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил - военных разведчиков.

Путин предложил подумать о восстановлении названия Главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ, - сообщает ТАСС.

Верховный главнокомандующий Владимир Путин задался вопросом, почему исчезло слово "разведывательное" из названия ведомства и предложил вернуть его название ГРУ.

Главное разведывательное управление (ГРУ) было образовано в 1992 году после подписания международного договора об окончательном разделении остатков Вооруженных сил СССР. В 2010 году оно стало называться Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ.