Бывший израильский разведчик объяснил провал попытки США быстро одолеть Россию

Власти США намеревались быстро одолеть Россию, однако попытка Вашингтона провалилась. Соответствующее заявление сделал Яков Кедми, бывший израильский разведчик, которого процитировали интернет-СМИ.

Эксперт отметил, что американская администрация планировала «быстро разобраться» с Москвой до того момента, когда Китай достигнет представляющего опасность для Штатов уровня развития. Данный расчет не оправдался по причине того, что у РФ оказалось «не то» руководство, полагает Кедми.

Экс-разведчик добавил, что неуступчивостью России проблемы США на внешнеполитическом фронте не исчерпываются. Так, Яков Кедми указал на то, что американцы были вынуждены свернуть свои силы на Ближнем Востоке, пишет сетевое издание ФАН.

Ранее сообщалось, в сети появился материал, в котором названы вероятные первые цели РФ в Европе в случае вооруженного конфликта с Западом. В списке, приведенном в публикации, в частности, присутствуют военные объекты, расположенные в Польше и Румынии.