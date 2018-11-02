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Лавров считает отсутствие диалога между Россией и США недопустимым

2 ноября 2018, 12:50 [ «Аргументы Недели» ]

Лавров считает отсутствие диалога между Россией и США недопустимым
фото: globallookpress.com
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 2 ноября, заявил, что отсутствие диалога между Россией и Соединенными Штатами Америки по вопросам вооружений является недопустимым.
 
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Лавров рассказал, как Соединенные Штаты вмешиваются в дела России

 
Дипломат в рамках пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером подчеркнул, что каналы диалога не действуют уже в течение длительного времени. Это в свою очередь, по мнению Сергея Лаврова, не является правильным с точки зрения глобальных интересов безопасности, передает RT.
 
Министр подчеркнул, что российская сторона готова возобновить с США диалог по стратегической стабильности, в частности, в формате "2+2".

 

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Студентка из Майкопа заплатила 340 тысяч, чтобы спасти бездомного котенка

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Американские психологи рассказали, как продлить положительный эффект от отпуска

Американские психологи рассказали, как продлить положительный эффект от отпуска

Американские психологи провели ряд исследований и нашли способ продлить положительный эффект от отпуска. Согласно последним данным, для этого следует совершить всего несколько простых действий.

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В NASA сообщили о потерявшемся космическом аппарате

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