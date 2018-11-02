Лавров считает отсутствие диалога между Россией и США недопустимым

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 2 ноября, заявил, что отсутствие диалога между Россией и Соединенными Штатами Америки по вопросам вооружений является недопустимым.

Дипломат в рамках пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером подчеркнул, что каналы диалога не действуют уже в течение длительного времени. Это в свою очередь, по мнению Сергея Лаврова, не является правильным с точки зрения глобальных интересов безопасности, передает RT

Министр подчеркнул, что российская сторона готова возобновить с США диалог по стратегической стабильности, в частности, в формате "2+2".