Генпрокурор Украины назвал ответом на санкции задержание груза РФ в Мариуполе

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в Мариуполе арестована продукция Алчевского металлургического комбината, которую из России перевозило судно под флагом Либерии. Порошенко: быть в санкционном списке России - "это как государственная награда"

Арестовано более 3000 тонн продукции "захваченного оккупантами Алчевского меткомбината", которая перевозилась судном из российского порта в Бельгию.

"Наш ответ "санкциям", - заявил Луценко в соцсети. Он уточнил, что лица, причастные к этому, привлекут к ответственности по статье УК Украины за финансирование терроризма.