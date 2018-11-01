Генпрокурор Украины назвал ответом на санкции задержание груза РФ в Мариуполе
1 ноября 2018, 22:35 [ «Аргументы Недели» ]
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в Мариуполе арестована продукция Алчевского металлургического комбината, которую из России перевозило судно под флагом Либерии.
Арестовано более 3000 тонн продукции "захваченного оккупантами Алчевского меткомбината", которая перевозилась судном из российского порта в Бельгию.
"Наш ответ "санкциям", - заявил Луценко в соцсети. Он уточнил, что лица, причастные к этому, привлекут к ответственности по статье УК Украины за финансирование терроризма.
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