Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с председателем Верховной рады Украины Андреем Парубием заявила, что рассматривает проект "Северный поток – 2" не так критично, как украинские власти. Меркель одобряет увеличение цен на газ для украинцев

По словам канцлера, Германия надеется, что Москва и Киев заключат между собой новый контракт. Переговоры по газопроводу ведутся и с Россией, и с Еврокомиссией.

Ангела Меркель предложила Украине заключить транзитный договор, который предполагает предоставление Киеву гарантий на транзит российского газа через украинскую ГТС. По нему Украина останется "важной транзитной страной".