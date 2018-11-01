//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Воля опубликовал романтичное фото с Ляйсан Утяшевой
- Басков и Лопырева расстались, а Виктория ждет ребенка?
- В сети обсуждают фигуру певицы Маши Распутиной в бикини в горошек
- Ксения Бородина вспомнила школьные годы
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Политика 13+
Меркель назвала позицию Украины по "Северному потоку - 2" чересчур критичной
1 ноября 2018, 21:34 [ «Аргументы Недели» ]
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с председателем Верховной рады Украины Андреем Парубием заявила, что рассматривает проект "Северный поток – 2" не так критично, как украинские власти.
По словам канцлера, Германия надеется, что Москва и Киев заключат между собой новый контракт. Переговоры по газопроводу ведутся и с Россией, и с Еврокомиссией.
Ангела Меркель предложила Украине заключить транзитный договор, который предполагает предоставление Киеву гарантий на транзит российского газа через украинскую ГТС. По нему Украина останется "важной транзитной страной".
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
Меркель назвала позицию Украины по "Северному потоку - 2" чересчур критичной
//Политика
Песков прокомментировал заявление Лукашенко о выборах в Донбассе
//Новости СМИ2
Обреченные на крах из-за санкций РФ отрасли экономики Украины обозначили в ДНР
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Спорт
Россия претендует на проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году
//Спорт
«Ростов» побеждает «Зенит» со счетом 3:1 и выходит в четвертьфинал Кубка России
//Новости партнеров
//Криминал
Жена одного из уволенных полицейских в Уфе утверждает, что он ночевал дома
//В мире
Глава здравоохранения Украины объяснила, почему она пришелец
//Общество
//Новости СМИ2
//Политика
Захарова о призыве Климкина сдавать паспорта РФ: "дискриминационная идея"
//Наука
//Политика
//Новости Redtram
//Общество
//Политика
//Наука
//live
«Если их не учит боль родной Украины, значит будет больно конкретно им!»
//Политика
Известный политолог о возможных путях развития партийной системы в РФ
//Общество
Власти Крыма прокомметировали ракетные испытания Киева в Херсонской области
//В мире
Тимошенко возмутилась, почему фабрики Порошенко не попали в санкционный список
//Общество
//Общество
Сообщение о «готовности инопланетян с Нибиру напасть на Россию» появилось в сети
//Общество
//Общество
Депутат посетовал: 3,5 тысячи рублей не хватит на разнообразное питание
//Общество
//Политика
В Кремле объяснили отсутствие Петра Порошенко в санкционном списке РФ
//В мире
Опубликованы кадры последствий массированной атаки ВСУ по пригороду Донецка
//Политика
МИД России: Москве и Минску есть чем ответить на базу США в Польше
//Общество