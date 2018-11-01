В МИД РФ заявили о невозможности сотрудничества с НАТО

По мнению российского замминистра иностранных дел Александра Грушко, нормального сотрудничества между Российской Федерацией и странами НАТО в настоящее время быть не может.

Александр Грушко заявил, что нормальное сотрудничество невозможно в условиях политики сдерживания, к которой постепенно возвращается альянс в отношениях с Москвой.

Он добавил, что для полноценного сотрудничества нужно, чтобы стороны не рассматривали друг друга в качестве противников, а исходили из наличия сферы совместных интересов.

Политик отметил, что на сегодняшний день альянс проводит такую же политику сдерживания к Российской Федерации, которая применялась по отношению к СССР в 1949 году.

Если НАТО все же хочет восстановить сотрудничество с РФ в различных сферах, то оно должно пойти на какие-то реальные шаги и решительное возобновление диалога, резюмировал чиновник.