Песков прокомментировал заявление Лукашенко о выборах в Донбассе
1 ноября 2018, 15:50 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Беларуси государства Александра Лукашенко о готовности Минска взять на себя сопровождение выборов в Донбассе.
По его словам, руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик может самостоятельно принять решение о контроле за ситуацией во время проведения выборов.
"Насколько я понимаю, эта инициатива не обсуждалась и собственно, какой-либо позиции со стороны заинтересованных стран мы не знаем", - цитирует Пескова агентство ТАСС.
Напомним, ранее, как сообщали АН, президент Белоруссии заявил о готовности Минска контролировать российско-украинскую границу и сопроводить проведение выборов в Донбассе 11 ноября.
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