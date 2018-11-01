Песков прокомментировал заявление Лукашенко о выборах в Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Беларуси государства Александра Лукашенко о готовности Минска взять на себя сопровождение выборов в Донбассе. Белоруссия готова обеспечить мир в Донбассе

По его словам, руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик может самостоятельно принять решение о контроле за ситуацией во время проведения выборов.

"Насколько я понимаю, эта инициатива не обсуждалась и собственно, какой-либо позиции со стороны заинтересованных стран мы не знаем", - цитирует Пескова агентство ТАСС.

Напомним, ранее, как сообщали АН, президент Белоруссии заявил о готовности Минска контролировать российско-украинскую границу и сопроводить проведение выборов в Донбассе 11 ноября.