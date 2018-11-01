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Путин о вмешательстве в церковные вопросы: «Жизнь все расставит по местам»
1 ноября 2018, 15:09 [ «Аргументы Недели» ]
Глава российского государства Владимир Путин заявил, что попытки вмешательства извне в церковную жизнь на постсоветском пространстве опасны: они низводят страны до уровня вассалов.
Участвуя в пленарном заседании Всемирного русского народного собора, посвященном 25-летию образования этой организации, президент отметил, что в современном мире многие силы уходят на то, чтоб создать безликие протектораты, так как разобщенными народами легче и удобнее управлять.
"Мы видим, какие усилия предпринимаются сегодня, чтобы переформатировать мир, разрушить цивилизационные ценности и те культурно-исторические пространства, которые складывались веками. Подобная политика чревата серьезными последствиями, она опасна", - подчеркнул глава российского государства.
Российский лидер с сожалением заметил, что данная тенденция характерна сегодня и для постсоветского пространства. По его словам, при этом используются "пещерный национализм, русофобия, осуществляется беспардонное грубое вмешательство в церковную жизнь". Однако, Владимир Путин твердо убежден в том, что рано или поздно "жизнь все расставит по местам".
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