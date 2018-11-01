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МИД России: Москве и Минску есть чем ответить на базу США в Польше
1 ноября 2018, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]
Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в четверг, что Белоруссия и РФ имеют все военно-технические возможности для реагирования на размещение постоянной военной базы США в Польше.
В кулуарах встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, проходящей в Минске, он отметил, что более конкретно "вопрос надо адресовать военным".
Однако, по его мнению, у двух государств имеется "весь спектр военно-технических возможностей", чтобы "эффективно" и "не очень затратно" отреагировать на шаги Соединенных штатов.
Грушко отметил, что военно-техническое обеспечение стран способно гарантировать гражданам безопасность при любых угрозах, в частности, при размещении американской базы в Польше.
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