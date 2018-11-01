На Украине чиновник показал на презентации карту с российским Крымом
1 ноября 2018, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство инфраструктуры Украины начало расследование: глава государственной службы по безопасности на транспорте Михаил Ноняк использовал в презентации карту с Крымом в составе РФ.
Об этом в среду сообщила пресс-секретарь министра инфраструктуры Марина Томко, передает ТАСС. Во время своего выступления Ноняк показал карту, на которой Крым был обозначен тем же цветом, что и Россия.
Это случилось в ходе презентации главы госслужбы Украины на комитете по логистике в офисе Европейской бизнес ассоциации. По данному факту инициирована служебная проверка.
В свою очередь, Ноняк заверил, что из-за недостатка времени не имел возможности самостоятельно заняться подготовкой презентации и делегировал ее изготовление своим подчиненным.
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