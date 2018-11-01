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В сети обсуждают, как Клинцевич подергал за бороду украинского политолога
1 ноября 2018, 11:04 [ «Аргументы Недели» ]
В сети обсуждают, как сенатор Франц Клинцевич в прямом эфире программы "60 минут" подергал за бороду украинского политолога Александра Охрименко. Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич возмутился окончательно, когда Охрименко стал его перебивать и назвал хамом.
Пользователи обратили внимание на то, что вывести из себя Клинцевича довольно сложно, но даже он не сдержался. Когда Охрименко назвал его хамом, тот подлетел к Охрименко и вцепился ему в бороду. "Я еще и печень умею прощупать", - дал понять он. "Физические санкции Клинцевича", - отреагировали в сети.
ФБА "Экономика сегодня" отмечает, что украинские политологи довольно охотно участвуют в разнообразных шоу на российских телеканалах.
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