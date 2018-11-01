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В Британском МИД пригрозили России «очень высокой ценой»‍

1 ноября 2018, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]

В Британском МИД пригрозили России «очень высокой ценой»‍
фотобанк АН

Российская Федерация заплатит "очень высокую цену", если не изменит тактику своего поведения. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

Джереми Хант заявил, что Соединенное Королевство хотело бы вернуть Россию в "основанную на правилах международную систему", но пригрозил "очень высокой ценой", если ее поведение не изменится.

"Мы были очень рады возможности совсем новых отношений с Россией по сравнению с теми, что были во времена бывшего СССР, но потом было вторжение в 2008 г. в Грузию, в 2014-м - в Крым, были кибератаки, нападение с применением химического оружия в Солсбери", - цитирует Ханта РИА Новости.

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Шансы разные, задача одна

Шансы разные, задача одна

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Может, что-то в консерватории подправить?

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