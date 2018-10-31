Белоруссия готова обеспечить мир в Донбассе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности Минска контролировать российско-украинскую границу и сопроводить проведение выборов в Донбассе 11 ноября.

Об этом он сообщил, выступая на встрече Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. По словам Лукашенко, Минск может взять на себя "ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины". Глава белорусского государства подчеркнул, что эти предложения "надо обсуждать за столом переговоров с участием всех вовлеченных сторон".