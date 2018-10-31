Белоруссия готова обеспечить мир в Донбассе
31 октября 2018, 17:25 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности Минска контролировать российско-украинскую границу и сопроводить проведение выборов в Донбассе 11 ноября.
Об этом он сообщил, выступая на встрече Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. По словам Лукашенко, Минск может взять на себя "ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины". Глава белорусского государства подчеркнул, что эти предложения "надо обсуждать за столом переговоров с участием всех вовлеченных сторон".
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