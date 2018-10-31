В ЕС заявили, что выборы в ДНР и ЛНР противоречат Минским соглашениям
31 октября 2018, 16:06 [ «Аргументы Недели» ]
В Евросоюзе считают предстоящие 11 ноября выборы в ДНР и ЛНР противоречащими Минским соглашениям. Об этом заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.
По ее словам, ключевым в разрешении конфликта на Украине является соблюдение минских договоренностей, а "так называемые выборы" в "так называемых Луганской и Донецкой народных республиках" вступают в противоречие с ними по духу и букве.
"Следует избегать шагов, которые бы препятствовали прогрессу в осуществлении договоренностей", - заявила на брифинге Косьянчич, передает РИА Новости.
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