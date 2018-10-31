В ЕС заявили, что выборы в ДНР и ЛНР противоречат Минским соглашениям

В Евросоюзе считают предстоящие 11 ноября выборы в ДНР и ЛНР противоречащими Минским соглашениям. Об этом заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

По ее словам, ключевым в разрешении конфликта на Украине является соблюдение минских договоренностей, а "так называемые выборы" в "так называемых Луганской и Донецкой народных республиках" вступают в противоречие с ними по духу и букве.

"Следует избегать шагов, которые бы препятствовали прогрессу в осуществлении договоренностей", - заявила на брифинге Косьянчич, передает РИА Новости.