В Кремле рассказали о подготовке к визиту Ким Чен Ына в Россию

В Кремле в среду, 31 октября, рассказали подробности о подготовке к визиту лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. Согласно последней информации, поездка северокорейского лидера сейчас прорабатывается.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами сегодня отметил, что точных дат визита политика на территорию РФ пока нет, передает РИА "Новости".

По словам Пескова, как только будут достигнуты конкретные договоренности и появятся сообщения о времени прибытия Ким Чен Ына в Россию, Кремль проинформирует сотрудников СМИ.

Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи может в ближайшее время посетить РФ.