Лукашенко пообещал США честное и надежное сотрудничество

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал властям США надежное и искреннее сотрудничество. Об этом политик заявил в ходе встречи с помощником госсекретаря Штатов по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом.

По словам Лукашенко, белорусы станут честными партнерами для американцев, если две страны смогут продвинуться в отношениях, передает в среду, 31 октября, RT . Глава Белоруссии добавил, что если он что-то пообещает Соединенным Штатам, то выполнит это даже в ущерб себе.

Александр Лукашенко подчеркнул, что его страна хочет быть открытой для всех остальных государств и стремится проводить максимально откровенную политику. Он убежден, что США по достоинству оценили деятельность Белоруссии.