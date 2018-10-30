Источник раскрыл подробности российских санкций в отношении Украины

Ответные санкции Российской Федерации, направленные против Украины, могут затронуть около 360 компаний и более 50 физических лиц, сообщил информационным агентствам источник в правительстве.

Как отмечает ТАСС, правительство завершает подготовку проекта постановления о контрмерах России в отношении ряда украинских компаний и физлиц в ответ на недружественные действия этой страны.

"В ближайшее время документ будет передан на подпись председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, а после подписания опубликован", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, граждане Украины вскоре увидят, что некоторые их лидеры, придерживающиеся радикальных взглядов на отношения двух государств, "не прочь заработать на этих самых отношениях".