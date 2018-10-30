Тимошенко намерена добиться от РФ миллиардов компенсации за Крым и Донбасс

Экс-глава правительства Украины Юлия Тимошенко в случае победы на выборах президента намерена добиться от России компенсации убытков, нанесенных государству утратой Донбасса и Крыма.

О потерях Незалежной "оккупированных" Донецкой и Луганской областей, а также "аннексированного" Крыма лидер "Батькивщины" сообщила сегодня на официальном сайте своей партии.

Она пообещала, что новая власть "проведет тщательную инвентаризацию причиненного Российской Федерацией вреда и заставит Кремль заплатить за агрессию против Украины".

По словам Тимошенко, если все пострадавшие украинцы подадут иски против "государства-агрессора", то общая сумма претензий, согласно практике ЕСПЧ, превысит 100 млрд евро.

"Это масштаб того, что могут получить наши граждане за изуродованную жизнь. Мы заставим Россию компенсировать нам болезненные потери", – заверила политик.