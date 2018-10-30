Пушков: санкции США вернутся к ним бумерангом

Сенатор Алексей Пушков заявил, что ограничительные меры США в итоге "бумерангом" ударят по самой Америке. Об этом политик заявил сегодня на своей страничке в соцсети Twitter. Пушков: «Санкции США "сожрут" сами себя»

Пушков напомнил, что за I квартал текущего года на мировом рынке резко подскочили цены на золото. Основными покупателями выступили Турция, Россия, Китай, Иран и Индонезия.

Примечательно, что эти государства в будущем планируют сокращать зависимость от американской валюты из-за санкционной политики Соединенных штатов Америки.

"Санкции имеют эффект бумеранга: рано или поздно они нанесут удар по самим США", - написал Алексей Пушков.