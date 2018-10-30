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Песков высказался об информации о «разгласивших сведения» о Петрове и Боширове
30 октября 2018, 13:27 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не имеет информации о якобы задержании чиновников, которые могли разгласить сведения об Александре Петрове и Руслане Боширове, обвиняемых британскими властями по делу Скрипалей, - передает RT.
О том, что ФСБ задержала предполагаемого информатора по делу Петрова и Боширова, сообщило ИА "Росбалт" со ссылкой на свой источник. По предварительным данным, этот человек сотрудник погранслужбы ФСБ в Северо-Западном регионе. Он продавал информацию о выездах за рубеж Петрова и Боширова.
Ранее "Беллингкэт" и издание "Инсайдер" сообщили, что Александр Петров - это военный врач Александр Мишкин. Якобы ГРУ завербовало его во время учебы в Медицинской академии. Руслана Боширова называют полковником ГРУ Анатолием Чепигой.
Песков ранее заявлял, что Россия не получала от Великобритании никакой официальной информации по обстоятельствам дела об отравлении Скрипалей в Солсбери, а в Кремле не хотят оперировать информацией, которая поступает по каналам СМИ.
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