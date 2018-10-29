«Белые каски» приступили к съемкам провокации с химоружием в Сирии
29 октября 2018, 22:59 [ «Аргументы Недели» ]
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко сообщил, что члены организации «Белые каски» начали съемки видеороликов для последующей провокации с химоружием.
Съемки идут с участием неизвестных местным жителям людей. Сообщается, что на линии соприкосновения в районе Мареа боевики спровоцируют ответный огонь сирийской армии, а затем на "своей" территории инсценируют артиллерийский обстрел снарядами с ядовитыми веществами, якобы произведенный Дамаском.
"После этого миру опять предъявят очередных жертв применения «химического оружия» правительственными войсками", - отметил Савченко.
Отмечается, что в города Азаз, Мареа и Чобанбей провинции Алеппо прибыли несколько десятков членов организации "Белые каски". Ранее в эти населенные пункты из города Джиср-эш-Шугур провинции Идлиб в закрытых фурах привезли емкости с отравляющими веществами, вероятно с хлором.
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