«Белые каски» приступили к съемкам провокации с химоружием в Сирии

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко сообщил, что члены организации «Белые каски» начали съемки видеороликов для последующей провокации с химоружием.

Съемки идут с участием неизвестных местным жителям людей. Сообщается, что на линии соприкосновения в районе Мареа боевики спровоцируют ответный огонь сирийской армии, а затем на "своей" территории инсценируют артиллерийский обстрел снарядами с ядовитыми веществами, якобы произведенный Дамаском.

"После этого миру опять предъявят очередных жертв применения «химического оружия» правительственными войсками", - отметил Савченко.

Отмечается, что в города Азаз, Мареа и Чобанбей провинции Алеппо прибыли несколько десятков членов организации "Белые каски". Ранее в эти населенные пункты из города Джиср-эш-Шугур провинции Идлиб в закрытых фурах привезли емкости с отравляющими веществами, вероятно с хлором.