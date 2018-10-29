Владимир Путин назначил нового посла России в Сирии

Президент России Владимир Путин назначил нового посла РФ в Сирийской Арабской Республике. Им стал Александр Ефимов, сменивший на этом посту освобожденного от должности Александра Кинщака.

«Назначить Ефимова Александра Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике», - говорится в тексте соответствующего указа, опубликованного на официальном портале правовой информации. Предыдущим указом от этой должности был освобожден Александр Кинщак.

Известно, что до нынешнего назначения Александр Ефимов занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Объединенных Арабских Эмиратах.