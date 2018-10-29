МИД РФ: Вступление Украины и Грузии в НАТО станет проблемой для России
29 октября 2018, 15:24 [ «Аргументы Недели» ]
Вступление Украины и Грузии в НАТО станет колоссальной военной и экономической проблемой для Москвы, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
Российская Федерация тогда будет вынуждена тратить огромные ресурсы, к тому же нужно будет выстраивать «оборонительный пояс вблизи Сочи», объяснил Келин, выступая на дискуссионной площадке клуба «Валдай». При этом он добавил, что вряд ли вступление Украины и Грузии в НАТО может произойти в скором времени.
Грузии с 2008 года обещано членство в НАТО, но конкретные сроки не называются, а Киев считает вступление в альянс одной из своих стратегических целей и проводит учения со странами этого блока.
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