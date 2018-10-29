Песков назвал ключевую цель встречи Путина и Трампа в Париже
29 октября 2018, 13:11 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина и Трампа состоятся в рамках международного мероприятия в столице Франции. По его словам, основной целью вышеуказанной встречи двух политиков будет являться "сверка часов", передает сегодня RT.
Песков заметил, что у президентов двух стран традиционно накопилось большое количество вопросов, по которым необходим скорейший обмен мнениями.
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