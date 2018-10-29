Песков назвал ключевую цель встречи Путина и Трампа в Париже

В понедельник, 29 октября, в Кремле назвали ключевую цель встречи российского лидера Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в Париже, которая должна состояться 11 ноября.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина и Трампа состоятся в рамках международного мероприятия в столице Франции. По его словам, основной целью вышеуказанной встречи двух политиков будет являться "сверка часов", передает сегодня RT.

Песков заметил, что у президентов двух стран традиционно накопилось большое количество вопросов, по которым необходим скорейший обмен мнениями.