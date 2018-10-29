Беглов будет участвовать в выборах главы Cанкт-Петерберга как самовыдвиженец

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, вероятно, будет участвовать в выборах главы региона в 2019 году как самовыдвиженец. Кремль готовится к выборам губернаторов и глав регионов. Александр Беглов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга именно с прицелом на участие в выборной кампании, - сообщает РБК. Кремль оценит по разным факторам идущих на выборы губернаторов

Беглов через несколько дней после назначения заявил, что пока не определился, будет ли участвовать в выборах губернатора.

Традиционно назначенный президентом врио главы региона принимает участие в губернаторских выборах. Исключением последних лет стал врио губернатора Калиниградской области Евгений Зиничев. Планировалось, что он пойдет на выборы. Но Зиничев проработал на этом посту 70 дней и обратился к президенту "с просьбой по семейным обстоятельствам перевести его на другую работу". Источники РБК тогда рассказывали, что он не нашел себя в губернаторской работе.