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Беглов будет участвовать в выборах главы Cанкт-Петерберга как самовыдвиженец

29 октября 2018, 09:31 [ «Аргументы Недели» ]

Беглов будет участвовать в выборах главы Cанкт-Петерберга как самовыдвиженец
фото с сайта Кремля

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, вероятно, будет участвовать в выборах главы региона в 2019 году как самовыдвиженец.  Кремль готовится к выборам губернаторов и глав регионов. Александр Беглов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга именно с прицелом на участие в выборной кампании, - сообщает РБК.  

Кремль оценит по разным факторам идущих на выборы губернаторов

Кремль оценит по разным факторам идущих на выборы губернаторов


Беглов через несколько дней после назначения заявил, что пока не определился, будет ли участвовать в выборах губернатора.

Традиционно назначенный президентом врио главы региона принимает участие в губернаторских выборах. Исключением последних лет стал врио губернатора Калиниградской области Евгений Зиничев. Планировалось, что он пойдет на выборы. Но Зиничев проработал на этом посту 70 дней и обратился к президенту "с просьбой по семейным обстоятельствам перевести его на другую работу". Источники РБК тогда рассказывали, что он не нашел себя в губернаторской работе.

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Беглов будет участвовать в выборах главы Cанкт-Петерберга как самовыдвиженец

Беглов будет участвовать в выборах главы Cанкт-Петерберга как самовыдвиженец

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, вероятно, будет участвовать в выборах главы региона в 2019 году как самовыдвиженец. Кремль готовится к выборам губернаторов и глав регионов.

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Результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу газеты Bild am Sonntag, показали, что рейтинг консервативного блока ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель продолжает падать.

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Плавучие дома и отели собираются построить на трех московских водохранилищах - Пестовском, Клязьминском и Химкинском. Площадь одного дома-корабля составит 100–160 кв. метров.

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Россиянам ошибочно списали более 5 млн штрафов ГИБДД

Россиянам из-за технической ошибки в информационной системе (ФИС) ГИБДД списали более пять миллионов автомобильных штрафов. Начальник ГАИ России Михаил Черников: Есть вопросы переходного периода".

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Рано утром в понедельник, 29 октября, власти Индонезии заявили, что командир воздушного судна авиакомпании Lion Air, который разбился ранее неподалеку от острова, запросил посадку сразу после взлета.

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Поклонницы Галкина завидуют Пугачевой: мужчина продемонстрировал идеальный торс

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Личные фото Павла Мамаева с женой Аланой слили в сеть

Личные фото футболиста Павла Мамаева с женой Аланой оказались в сети. Футболист на два месяца арестован и находится в СИЗО. Мамаев с Кокориным попали под стражу после драки с чиновником и водителем телеведущей.

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СМИ: британская разведка знала о планах похищения журналиста Хашукджи

СМИ: британская разведка знала о планах похищения журналиста Хашукджи

Сегодня стало известно, что разведка Британии могла знать о планах похищения журналиста Джамаля Хашукджи саудовскими спецслужбами. Лондон якобы перехватил обсуждения разведчиков из Саудовской Аравии.

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В упавшем Boeing 737 находились 20 сотрудников министерства финансов Индонезии

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СМИ назвали главные угрозы для американских военных баз в Европе

СМИ назвали главные угрозы для американских военных баз в Европе

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Москва готовит ассиметричный удар по проводящим недружественную политику Соединенным Штатам. Соответствующее заявление в эфире российского телевидения сделал Яков Кедми, бывший израильский разведчик.

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Дипломаты проверяют данные о россиянах на борту разбившегося в Индонезии Boeing

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Пушков оценил критику в адрес Меркель за хорошее отношение к Путину и Эрдогану

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На Украине раскрыли стратегию победы в войне с отколовшимся от Киева Донбассом

На Украине раскрыли стратегию победы в войне с отколовшимся от Киева Донбассом

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На борту Boeing 737, упавшего после вылета из Джакарты, находилось 189 человек

На борту Boeing 737, упавшего после вылета из Джакарты, находилось 189 человек

На борту пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air, который вылетел из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг и упал в море недалеко от побережья острова Ява, находилось 189 человек.

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Обвал на шахте в Китае унес жизни 19 человек

Обвал на шахте в Китае унес жизни 19 человек

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Стало известно, на чем больше всего экономят россияне

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Германия возмущена фото Меркель с Эрдоганом и Путиным

Германия возмущена фото Меркель с Эрдоганом и Путиным

Немецкая общественность возмущена фотографией канцлера Германии Ангелы Меркель с президентами Турции и России Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным. Они сфотографировались во время саммита по Сирии.

//В мире

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Подозрительный пакет был найден у посольства РФ в Вашингтоне

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//Новости Redtram

//Политика

Кремль оценит по разным факторам идущих на выборы губернаторов

Кремль оценит по разным факторам идущих на выборы губернаторов

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Пассажирский Boeing 737 рухнул в море у западного побережья Явы

Пассажирский самолет авиакомпании Lion Air рухнул в море в районе западного побережья острова Ява. Данную информацию предоставили в Агентстве по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии.

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Львица набросилась на 4-летнюю девочку в цирке на Кубани‍

Львица набросилась на 4-летнюю девочку в цирке на Кубани‍

В Краснодарском крае львица во время представления в цирке набросилась на четырехлетнюю девочку. Животное вцепилось зубами в голову ребенку, сидевшему в первом ряду возле арены цирка.

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Умерла актриса и телеведущая Марина Ливанова

Умерла актриса и телеведущая Марина Ливанова

Актриса и телеведущая, одна из основателей нижегородского радио "Рандеву" Марина Ливанова (Либакова) скончалась в возрасте 67 лет в Москве. Об этом сообщили друзья и коллеги актрисы.

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Прохор Шаляпин станет ведущим прогноза погоды

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На Москве-реке спасены школьники на плоту

На Москве-реке спасены школьники на плоту

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СМИ подсчитали, сколько Сергей Зверев задолжал за коммуналку

СМИ подсчитали, сколько Сергей Зверев задолжал за коммуналку

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В Китае построят завод, где роботы будут собирать роботов

Швейцарская компания, которая специализируется в сфере информационных технологий, сообщила о планах построить в китайском Шанхае «самую продвинутую фабрику роботов в мире».

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Пентагон готовится выдвинуть войска на границу с Мексикой

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Отпевание Караченцова совершит патриарх Кирилл

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В Италии открыли памятник Максиму Горькому

Памятник писателю Максиму Горькому был открыт в Сорренто, на Амальфитанском побережье на юге Италии. Об этом сообщил ответственный за международные отношения в мэрии Сорренто Антонио Фиорентино.

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С каждым туром футбол Российской Премьер-лиги 2018-2019 становится всё интереснее. 28 октября болельщики смогли понаблюдать за интересным противостоянием с участием «ЦСКА» и «Краснодара».

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На выборах президента Грузии лидирует Саломе Зурабишвили

В Грузии завершились выборы президента, на участках начался подсчет голосов. Пока по итогам голосования лидером в гонке за пост главы государства стал независимый кандидат Саломе Зурабишвили.

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В Киеве призвали жителей Краматорска не выходить из дома

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В соцсетях предполагают, что сокурсникам Рослякова запретили обсуждать трагедию

Самой распространенной версией их молчания в социальных сетях является предположение, что им запретили обсуждать случившееся

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Эксперт оценил призыв депутата Черновол взрывать российские военные склады

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Пьяный водитель сбил и избил битой отца с грудным ребенком в Москве

35-летний фотограф гулял со своим маленьким сыном в районе улицы Селигерская в Москве, как вдруг заметил автомобиль, украшенный тематикой праздника Хэллоуин. Вместо водителя находился манекен с тыквой вместо головы.

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