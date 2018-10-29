Экс-разведчик заявил о подготовке РФ ассиметричного удара по недружественным США

Москва готовит ассиметричный удар по проводящим недружественную политику Соединенным Штатам. Такое заявление в эфире российского телевидения сделал Яков Кедми, бывший израильский разведчик.

Согласно точке зрения эксперта, Вашингтон рассчитывает на то, что экономика России будет подорвана в ходе развязанной из-за океана новой гонки вооружений. При этом американская администрация не понимает, что РФ может выдержать навязанное ей противостояние, отметил Кедми, выступая на одном из ток-шоу «России-1».

Кроме того, экс-разведчик заявил, что Москва готовит ассиметричный удар по Штатам. В чем он будет заключаться, аналитик не уточнил.

Ранее сообщалось, что в Государственной Думе отреагировали на слова президента США Дональда Трампа, рассказавшего о якобы высказанном Россией желании получать американскую финансовую помощь.