Кремль оценит по разным факторам идущих на выборы губернаторов

Администрация президента начинает мониторинг избираемости губернаторов, которые примут участие в выборах глав регионов в 2019 году. В Кремле намерены выявить, кого из временно исполняющих нужно заменить.

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В Кремле также планируют определить направление избирательных кампаний для тех, кто останется, - пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к администрации российского лидера.

Совещание по вопросу мониторинга избираемости будущих губернаторов состоялось на прошлой неделе у начальника управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева.

Мониторинг решено проводить из-за выборов, прошедших в нескольких российских регионах 9 сентября, победить на которых не смогли четыре губернатора.

Планируется провести анализ многих показателей – от избираемости губернатора до работы регионального блока внутренней политики, готовность губернатора и его команды к выборам, работа с соцсетями, конфликты, рейтинги.