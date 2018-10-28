Захарова назвала фейком сообщения об ультиматуме российским военным в ЦАР
28 октября 2018, 21:15 [ «Аргументы Недели» ]
По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, информация о требовании к "российским военным" покинуть Центральную Африканскую Республику является фейком.
Захарова уверена, что СМИ стали жертвой активного дезинформатора и удивляется, почему эта информация не перепроверялась, передает РИА Новости. Наличие подобных заявлений опровергли и сами повстанцы.
Ранее французские СМИ, в частности Agence France-Presse (AFP), распространили информацию о том, что лидер военной группировки бывших мусульманских повстанцев Селека (сейчас группа называется СNDS), дал российским и центральноафриканским войскам 48 часов, чтобы покинуть контролируемые ими регионы.
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