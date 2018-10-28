Захарова назвала фейком сообщения об ультиматуме российским военным в ЦАР

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, информация о требовании к "российским военным" покинуть Центральную Африканскую Республику является фейком.

Захарова уверена, что СМИ стали жертвой активного дезинформатора и удивляется, почему эта информация не перепроверялась, передает РИА Новости. Наличие подобных заявлений опровергли и сами повстанцы.

Ранее французские СМИ, в частности Agence France-Presse (AFP), распространили информацию о том, что лидер военной группировки бывших мусульманских повстанцев Селека (сейчас группа называется СNDS), дал российским и центральноафриканским войскам 48 часов, чтобы покинуть контролируемые ими регионы.