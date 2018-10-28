Эксперт оценил призыв депутата Черновол взрывать российские военные склады

Призыв советника главы МВД Украины Татьяны Черновол взрывать российские военные склады означает, что эффективность государственного управления в этой стране определенно уходит в минус. Депутат Рады Татьяна Черновол призвала взрывать военные склады в России

Об этом в беседе с РИА Новости заявил подполковник запаса, кандидат политических наук Александр Перенджиев. По его мнению, правильной реакцией на взрывы на военных складах стало бы выявление и исправление проблем с безопасностью.

Однако, украинские граждане ищут во всех своих бедах российский след: "Вместо того, чтобы решать государственные проблемы изнутри, Украина ищет способы сделать России "еще хуже, чем у них", - сказал Перенджиев.

По словам члена Ассоциации военных политологов, недавние заявления Татьяны Черновол с призывом взрывать военные склады РФ похожи на обиду, вызванную тем, что "на Украине все рушится, а в России - нет".