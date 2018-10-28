Боевики в ЦАР выдвинули ультиматум об уходе российских военных

Лидер военной группировки бывших мусульманских повстанцев Селека (сейчас группа называется СNDS), дал российским и центральноафриканским войскам 48 часов, чтобы покинуть контролируемые ими регионы.



В ультиматуме требуют вывода «российских наемников», которыми якобы руководит некто Валерий Захаров. Как пишут французские СМИ, этот человек – советник президента ЦАР по вопросам безопасности.

Отмечается, что причиной ультиматума стало отстранение от должности председателя парламента ЦАР Карима Мекасуа, мусульманина по вероисповеданию, пишет РБК. Президент страны — Фостен-Арканж Туадера — христианин, и, по данным TV5Monde, Мекасуа был назначен на пост премьера, чтобы примирить враждующие стороны.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов находясь в рабочей поездке в Джибути, сообщил, что Россия продолжит оказывать ЦАР содействие и готова направить в эту страну дополнительный контингент военных инструкторов.