//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Ведущий "Модного приговора" обозвал финок чухонками в ответ на критику
- Сергей Лазарев похвастался творчеством сына: «Теперь мы художники»
- Пугачева и Орбакайте опубликовали совместное фото в Instagram
- Равшана Куркова раскрыла, кто из мужчин ей нравится
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Политика 13+
Госдума ответила на заявление Трампа по поводу желания у России помощи США
28 октября 2018, 16:47 [ «Аргументы Недели» ]
Россия не высказывает никому просьбы об экономической помощи, но и не отказывается от участия в каких-либо совместных проектах, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Чепа отметил в разговоре с РИА Новости, что есть множество различных проектов, в которых Россия могла бы сотрудничать с Соединенными Штатами. Например, это могут быть такие направления, как космос, Арктика и нефтеперерабатывающая сфера.
Дональд Трамп на встрече со сторонниками в штате Иллинойс заявил о своей хорошей работе по развитию американской экономики и о «желании России получать от США экономическую помощь».
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
На чемпионате по мотопарапланеризму в Египте погиб россиянин
//В мире
Тука: Украина может потерять Закарпатье, отданное "на откуп" местным элитам
//Новости Гнездо.ру
//В мире
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Спорт
Фигуристка Женя Медведева раскрыла, как чувствовала себя "диким зверем"
Ведущий "Модного приговора" обозвал финок чухонками в ответ на критику
МЧС выпустило экстренное предупреждение о погоде в Москве и МО
//Новости партнеров
Более миллиона россиян попали в число невыездных из-за долгов по кредитам
Сергей Лазарев похвастался творчеством сына: «Теперь мы художники»
//Армия
Пентагон поставил в Европу крупнейшую в XXI веке партию боеприпасов
//Новости СМИ2
//Политика
Лавров рассказал, как Соединенные Штаты вмешиваются в дела России
//В мире
За минувшую ночь в Москве выпала почти пятая часть октябрьской нормы осадков
//Новости Redtram
//Общество
Пьяная 20-летняя жительница Карелии выкинула свою дочь с балкона
//Общество
В Севастополе перестали ворчать «злопамятные» бизнесмены и военные
//В мире
//Общество
В Севастополе дороги ремонтируют в непогоду: асфальт кладут и в дождь, и в грязь
//Общество
Длительное пребывание человека в космосе оказывает отрицательное влияние на мозг
//Общество
МВД опубликовало имена погибших в результате ДТП на ЗСД в Петербурге
//Общество
//Общество
//Общество
Экономист объяснил россиянам, как «правильно копить на пенсию»
//Общество
В Москве мужчина прикинулся покупателем и угнал машину у продавца
//Спорт
Татьяна Тарасова о произвольной Евгении Медведевой: "Ой, молодец"
//Общество
Меркель рассмешила сеть вопросом в "сибирском пальто" Путина
//В мире
Трамп заявил о «желании России получать от США экономическую помощь»
//Общество
В ДТП в Петербурге погибли водитель и 7 пассажиров микроавтобуса
//Спорт
Кадыров может взять на перевоспитание Мамаева и Кокорина в клуб «Ахмат»