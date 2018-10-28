Госдума ответила на заявление Трампа по поводу желания у России помощи США

Россия не высказывает никому просьбы об экономической помощи, но и не отказывается от участия в каких-либо совместных проектах, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Чепа отметил в разговоре с РИА Новости, что есть множество различных проектов, в которых Россия могла бы сотрудничать с Соединенными Штатами. Например, это могут быть такие направления, как космос, Арктика и нефтеперерабатывающая сфера.

Дональд Трамп на встрече со сторонниками в штате Иллинойс заявил о своей хорошей работе по развитию американской экономики и о «желании России получать от США экономическую помощь».