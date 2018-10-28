Лавров рассказал, как Соединенные Штаты вмешиваются в дела России

Москва располагает фактами вмешательства США в российские внутренние дела, американские дипломаты участвовали в акциях оппозиции под лозунгами смены власти. Россия постоянно фиксирует попытки внешнего вмешательства.

Об этом глава МИД России Сергей Лавров рассказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". Он отметил, что американские дипломаты "не раз были замечены на публичных мероприятиях оппозиции, включая несистемную, с лозунгами смены режима".

Министр также привел в пример "Закон о поддержке Украины", который был принят в 2015 году. В соответствии с ним госдепартаменту дан приказ тратить 20 миллионов долларов в год для того, чтобы продвигать демократию в Российской Федерации. Сюда входит финансирование российских НПО, которые выступают за "демократизацию" всех сфер жизни. Все организации, получающие денежные средства по этому закону, сейчас проходят проверку. "Конечно, если эти гранты идут на то, что записано в законе, а именно на "продвижение демократии" в России, это означает изменение внутренней политики страны", - отметил Сергей Лавров.