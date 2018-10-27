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Порошенко ради антироссийского выпада нарушил протокол на встрече с Лукашенко

27 октября 2018, 21:14 [ «Аргументы Недели» ]

Порошенко ради антироссийского выпада нарушил протокол на встрече с Лукашенко
globallookpress.com

Президент украинского государства Петр Порошенко нарушил протокол на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Переговоры глав стран состоялись накануне в Гомеле.

Инцидент произошел на полях украино-белорусского форума. По протоколу первым выступил украинский президент. После этого к трибуне вышел президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он заострил внимание на экономических и культурных вопросах. А в конце речи вспомнил о войне в Донбассе, унесшей много жизней, и подчеркнул готовность включиться в урегулирование конфликта.

По словам лидера Белоруссии, вооруженный конфликт на Донбассе должны решить три славянских народа. После этого украинский президент Петр Порошенко грубо нарушил регламент.

В своей речи он поблагодарил Минск за поддержку, но заявил, что в условиях «российской агрессии» нужно выполнять минские договоренности, и РФ обязана вывести войска из Донбасса.

 

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