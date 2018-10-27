СМИ Британии: Москва преподала Лондону урок

Британское издание The Telegraph назвало уроком для Великобритании решение Российской Федерации заблокировать тарифные ставки Соединенного королевства во Всемирной торговой организации.

По мнению знаменитой газеты, на сегодняшний день динамика мировой торговли становится сложнее, и это может повлечь за собой множество неудобств в ближайшем будущем.

Издание полагает, что ввиду отсутствия тарифной сетки англичанам придется искать компромиссные решения с партнерами из Евросоюза, либо полностью отказаться от торговли со странами ЕС.

Кроме того, в The Telegraph отмечают, что, объективно, Москве нет абсолютно никакого смысла идти на уступки Лондону, поскольку на Россию в настоящий момент давят санкции.

"С чего вообще Россия станет открывать перед Великобританией дорогу в ВТО, когда она хочет, чтобы с ее экономики сняли международные санкции?" - пишут британские журналисты.