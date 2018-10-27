Кораблям НАТО не место в Азовском море, заявили в Госдуме

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал прозвучавший с украинской стороны призыв к «более радикальным действиям» в Азовском море «для обеспечения безопасности». На Украине разработали план для "возвращения" Азовского моря

Ранее в Незалежной родился очередной план «возвращения» Азовского моря. «Свежую мысль» озвучил первый зампред Союза офицеров Украины Евгений Лупаков. Он заявил, что Украина должна немедленно расторгнуть договор с Россией о совместном использовании Азовского моря, провести делимитацию границы, заявить о проведении учений и позвать корабли НАТО.

«Кораблям НАТО нечего делать в Азовском море. Мы этого не потерпим, однозначно. Пусть охраняют свою территорию, делать им нечего за тысячи километров от своих берегов. Если западные партнеры посмеют нарушить территориальные воды Российской Федерации, используя для этого подневольные украинские власти – это будет пресечено немедленно», - ответил крымский депутат Михаил Шеремет.

Шеремет также посоветовал почитать предварительно историю всем тем, кто хочет попробовать «подразнить медведя», передает РИА Новости.