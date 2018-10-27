Отправителю посылок с бомбами в США грозит 58 лет тюрьмы

Подозреваемого в почтовой рассылке взрывных устройств в США обвиняют по пяти пунктам. Согласно закону, ему грозит до 58 лет тюрьмы. Об этом заявил генпрокурор США Джефф Сешнс. В Нью-Йорке эвакуировали офис CNN

В минувшую пятницу в штате Флорида полиция задержала подозреваемого в рассылке по почте взрывных устройств. По информации местных СМИ, им оказался 56-летний Сезар Сейок.

"Ему были предъявлены обвинения по пяти статьям. По этим обвинениям подозреваемый может быть осужден на срок до 58 лет лишения свободы", - заявил генеральный прокурор.

К настоящему времени известно о перехвате более 10 посылок. По данным телеканала CNN, на первом допросе подозреваемый заявил, что отправленные им бомбы никому не причинят вреда.