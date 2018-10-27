Путин и Макрон поговорили по телефону перед саммитом в Стамбуле

Президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон провели в субботу телефонную бсеседу перед отправкой российского лидера в Стамбул для участия в четырехстороннем саммите по Сирии.



В Стамбуле проходят переговоры Лаврова и Чавушоглу Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков днем 27 октября заявил, что такой разговор действительно состоялся, передает RT. Ранее о телефонном контакте Путина и Макрона сообщал телеканал BFMTV. Уточняется, что российский и французский политики обсудили ситуацию на территории Сирии. Президент Франции в свою очередь подчеркнул необходимость политического урегулирования конфликта.