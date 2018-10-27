В Стамбуле проходят переговоры Лаврова и Чавушоглу
27 октября 2018, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]
В Стамбуле в настоящий момент проходят переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу. Об этом в субботу, 27 октября, сообщили в МИД Турции.
Источники отмечают, что Лавров и Чавушоглу в рамках встречи делятся мнениями о развитии ситуации в Сирии и, в частности, в Идлибе.
Позже сегодня в Стамбуле состоится четырехсторонняя встреча по сирийскому вопросу, в которой примут участие лидеры Турции, России и Франции Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин и Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает РИА "Новости".
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