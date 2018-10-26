Российский дипломат заявил в ООН о подготовке США к войне
26 октября 2018, 21:08 [ «Аргументы Недели» ]
Замглавы департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Андрей Белоусов заявил, что, выходя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), США готовят войну. Комитет ООН 26 октября проголосовал против вынесения на рассмотрение российской резолюции в поддержку ДРСМД.
Выступая в ООН американский представитель Роберт Вуд сделал заявление о нарушении Россией этого договора. Американский дипломат подчеркнул, что в течение последних пяти лет США пытались повлиять на Россию по поводу нарушения ею ДРСМД, но Москва недавно призналась в производстве ракет наземного базирования, хотя утверждает, что не нарушает установленных ДРСМД лимитов. По словам Вуда, в такой ситуации США больше не могли проявлять терпение, - сообщает ТАСС.
В ответ Белоусов заметил, что Москва гораздо раньше, с 2000 года предъявляет Вашингтону претензии по исполнению условий договора. "Недавно Соединенные Штаты заявили, что Россия готовится к войне. Да, Россия готовится к войне. Мы готовимся защищать нашу родину, нашу территориальную целостность, наши принципы, наши ценности, наших людей - мы готовимся к такой войне", - сказал российский дипломат.
Андрей Белоусов подчеркнул, что есть различие: Российская Федерация готовится "к войне", а Соединенные Штаты готовят "войну".
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