Пентагон ищет специалистов по мониторингу русскоязычных соцсетей

Корпорация COLSA (подрядчик Минобороны США) объявила набор специалистов со знанием русского языка для мониторинга российских соцсетей. В качестве одного из критериев для соискателей указано знание русского языка.

Предпочтение отдается кандидатам с высшим образованием и подготовкой в военной разведке. В обязанности сотрудников входит отслеживание публикаций в соцсетях, анализ постов и составление отчетов по дискуссиям среди пользователей.

Также будущим работникам надо будет анализировать заявления на информационных ресурсах для прогнозирования тенденций.