В Раде подсчитали, во сколько обошелся Киеву захват "Норда"
26 октября 2018, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]
Захват российского сейнера "Норд" привел к множеству негативных последствий для Украины. Об этом заявил депутат Рады Сергей Рыбалка. Ситуация, сложившаяся в Азовском море, наносит ущерб как имиджу страны, так и ее экономике.
Ежемесячные убытки Украины от захвата российского рыболовецкого сейнера "Норд" составляют около 100 млн гривен или примерно $3,5 млн "из-за задержания наших кораблей", заявил депутат.
Рыбалка потребовал усилить антироссийские санкции и разорвать договор о совместном использовании Азовского моря.
Ранее украинские власти выставили на аукцион российский рыболовецкий сейнер "Норд", захваченный украинскими пограничниками в марте нынешнего года. Судно оценили почти в 60 тысяч долларов.
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