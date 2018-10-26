Захват российского сейнера "Норд" привел к множеству негативных последствий для Украины. Об этом заявил депутат Рады Сергей Рыбалка. Ситуация, сложившаяся в Азовском море, наносит ущерб как имиджу страны, так и ее экономике.

Ежемесячные убытки Украины от захвата российского рыболовецкого сейнера "Норд" составляют около 100 млн гривен или примерно $3,5 млн "из-за задержания наших кораблей", заявил депутат.

Рыбалка потребовал усилить антироссийские санкции и разорвать договор о совместном использовании Азовского моря.

Ранее украинские власти выставили на аукцион российский рыболовецкий сейнер "Норд", захваченный украинскими пограничниками в марте нынешнего года. Судно оценили почти в 60 тысяч долларов.