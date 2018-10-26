Въезд главе делегации РФ в комиссии по рыболовству на Украину запрещен

Государственная пограничная служба Украины запретила въезд в течение трех лет троим представителям Росрыболовства, участникам Комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. Депутат Верховной рады сорвал заседание комиссии по Азовскому морю



Вчера во время оформления на вылет из Украины в Турцию пограничники сообщили Игорю Рулеву, главе российской делегации в комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, и двум другим членам этой комиссии о запрете въезда.

На Украине так решили потому, что Рулев и другие члены комиссии бывали в Крыму. Работа самой Комиссии также под вопросом, поскольку в Киеве считают, что дальнейшая деятельность структуры составляет «огромные риски для национальной безопасности».