Въезд главе делегации РФ в комиссии по рыболовству на Украину запрещен
26 октября 2018, 16:21 [ «Аргументы Недели» ]
Государственная пограничная служба Украины запретила въезд в течение трех лет троим представителям Росрыболовства, участникам Комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море.
Вчера во время оформления на вылет из Украины в Турцию пограничники сообщили Игорю Рулеву, главе российской делегации в комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, и двум другим членам этой комиссии о запрете въезда.
На Украине так решили потому, что Рулев и другие члены комиссии бывали в Крыму. Работа самой Комиссии также под вопросом, поскольку в Киеве считают, что дальнейшая деятельность структуры составляет «огромные риски для национальной безопасности».
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